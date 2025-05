Calciomercato Juventus, per i bookie arriva un difensore. E Osimhen...

Giorni caldi, anzi roventi per il calciomercato . Cambi di panchine all'orizzonte e mosse sotto traccia per il trasferimento dei calciatori sono temi d'attualità, destinati a riempire queste lunghe settimane in attesa dell'inizio del prossimo campionato di Serie A . Tutto questo riguarda anche la Juventus , con i bookie che non attendono certo la scelta del nuovo allenatore (o conferma di Tudor). Occhio allora agli arrivi più probabili secondo gli operatori di scommesse , ma anche ai possibili "colpi" a prima vista meno probabili (con quote quindi più alte) ma che in futuro potrebbero vestire proprio di bianconero .

Osimhen alla Juve? Ecco quanto vale per i bookmaker

Il corteggiamento non è neanche troppo nascosto, con Vlahovic destinato a non rinnovare (e a salutare già questa estate) la caccia al nuovo bomber della Juve è partita da tempo. Sulla lista c'è Victor Osimhen, di ritorno al Napoli dopo il prestito al Galatasaray. L'Arabia Saudita è una pista possibile e molto chiacchierata ma i bookie non fanno una piega e bancano a 3 il trasferimento di "Osi" alla Juve entro il 31 agosto.

Con il Napoli le quote prospettano un duello di mercato per Jonathan David, bomber del Lille e della nazionale canadese. Pezzo pregiatissimo del mercato, in uscita dal Lille, è dato alla Juve a 3.50 con il Napoli di poco favorito, a 2.

La quota in assoluto più bassa è associata al difensore del Feyenoord David Hancko: a 2.50 sarà un giocatore juventino entro fine agosto. Piuttosto fattibili, sempre in base alle quote dei bookmaker, le operazioni che rispondono ai nomi di Zirkzee (3.50), Tonali (4) e... Romelu Lukaku. Già, perchè il trasferimento del belga alla Juve è saltato in passato ma potrebbe tornare di moda, con esito positivo, soprattutto se alla Juve tornasse Conte. Big Rom è più di un pupillo per Antonio e l'ipotesi che possa riabbracciare, in bianconero, Lukaku, è in lavagna a 3.50.

Juve, le quote di altri possibili colpi

Dalla "A" di Adeyemi, a 4, fino alla "Z" di Zaccagni, a 7.50. La lista dei bookie è lunga e contempla un totale di quasi 30 calciatori. Per la difesa gli operatori fissano a 4.50 l'arrivo dal Bruges di De Cuyper. Gli esterni che saltano l'uomo sono merce rara e Dan Ndoye è certamente un profilo da seguire in sede di mercato. Lo svizzero saluterà il Bologna per accasarsi alla Juve? L'ipotesi intriga i bookie: quota 4. L'offerta sale a 5 (non più di tanto quindi) per Solet, che quest'anno si è messo in luce con la maglia dell'Udinese.

Occhio al trittico con "quota 6": Hojlund, Lucca e Lookman. Nel novero dei colpi a quota più alta rientrano Retegui (12), Leao e Gyokeres, entrambi offerti a 16.