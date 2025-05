Pronostico Galatasaray-Basaksehir, passerella finale per Morata e compagni

I principali campionati europei sono finiti, manca all'appello la Super Lig turca che nel weekend completerà l'opera mandando in archivio l' ultima giornata . Si gioca sostanzialmente per le statistiche , visto che tutti i verdetti sono stati acquisiti sia in chiave Europa che salvezza/retrocessione .

Show ad Istanbul? Ecco quanto paga l'esito Over 3,5

Nella serata di venerdì (ore 19) il Galatasaray, già campione di Turchia, fa festa davanti al suo pubblico contro il Basaksehir, quinto e con il pass per le qualificazioni alla Conference League in tasca. Per Mertens e compagni l'obiettivo è chiudere imbattuti al "Rams Park" di Istanbul, dove hanno collezionato 14 vittorie e 3 pareggi. Davvero un super finale di stagione per il Galatasaray, che tra campionato e coppa di Turchia ha alle spalle dieci vittorie consecutive.

Squadra decisamente più altalenante il Basaksehir, che non pareggia da fine febbraio e viene da una sconfitta casalinga, 2-3 contro l'Adana Demirspor.

Occhio al dato che può indirizzare il pronostico: sempre Goal+Over 3,5 nelle ultime cinque partite del Basaksehir. Il "semplice" Over 3,5 in Galatasaray-Basaksehir è offerto a 1.86 da Cplay e Begamestar, a 1.87 da Elabet.