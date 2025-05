Psg-Inter, il primo marcatore sarà un italiano? Quote altissime!

Chi sblocca la finale? Le quote di Lautaro e Kvaratskhelia

In casa Inter il favorito "Principe" è Lautaro Martinez: Principe è anche il soprannome di quel Diego Milito che nel 2010, con una doppiettà, regalò la terza Champions della storia ai nerazzurri. Il Toro si gioca primo marcatore a 6.50 sulle lavagne di Cplay, Begamestar e Planetwin. Quota 7 per l'ipotesi che a sbloccare la finalissima sia Kvaratskhelia.

Soluzioni all'italiana: stuzzica Acerbi

Le alternative sono tante, la certezza è una: non potrà essere un giocatore del Real Madrid (come accaduto in 5 delle ultime 10 finali di Champions) a sbloccare la super sfida di Monaco. Che sia la volta buona per tornare a festeggiare un italiano come primo marcatore di una finale di Champions? Bisogna per forza di cose guardare in casa nerazzurra, con Federico Dimarco che paga 15 su Cplay e Begamestar, addirittura 26 su Planetwin.

Occhi puntati anche su Bastoni, con quote che oscillano tra 20 e 36. Impossibile, infine, trascurare Acerbi, che col suo gol ha trascinato l'Inter ai supplementari contro il Barcellona. Il centrale nerazzurro si gioca primo marcatore a quota 46!