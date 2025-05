Inzaghi lascia l'Inter? Ecco cosa ne pensano i bookmaker

Ci sono 25 milioni di ragioni (all'anno) per andare in Arabia, tanti sono quelli offerti a Simone Inzaghi. La decisione sul suo futuro, però, il tecnico piacentino l'ha comprensibilmente rimandata dopo la finale di Champions contro il Psg. Intanto, i bookmaker hanno fatto capire come la pensano in merito ad un eventuale divorzio tra Inzaghi e l'Inter: ecco le quote.