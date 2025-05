Campionato irlandese, il pronostico di Shamrock-Galway

I principali campionati europei sono andati in archivio e questo è il momento giusto per andare a curiosare nei tornei degli altri paesi che, al contrario, in questo periodo sono in piena attività. A Dublino, nell’impianto del Tallaght Stadium, si gioca la sfida tra lo Shamrock Rovers (primo in classifica) e il Galway che occupa il quart’ultimo posto (però a distanza di sicurezza, ben 11 punti, dalla penultima).