Pronostici campionato brasiliano, cosa giocare in Bahia-Sao Paulo

Nel giorno della finale di Champions League non mancano le partite di calcio di un certo interesse da seguire in giro per il mondo. Il campionato brasiliano (11ª giornata) si apre con l'anticipo Bahia-Sao Paulo , che hanno rispettivamente 15 e 12 punti in classifica . Ecco l'analisi del match, utile per inquadrare le statistiche più interessanti e arrivare ad un pronostico .

Aria di Under a Salvador: quanto vale per i bookie

Tre pareggi a inizio campionato, poi quattro vittorie (tre delle quali in casa) e tre sconfitte: così il Bahia nelle prime 10 giornate, con saldo di nove gol fatti e dieci subìti. Lo spettacolo nonè di casa neanche sponda Sao Paulo, otto gol realizzati e nove al passivo, cifre dunque molto vicine rispetto a quelle fatte registrare dal Bahia.

Merita risalto il fatto che il Sao Paulo abbia pareggiato ben 6 delle 10 gare giocate, ovvero più di tutti in questa prima parte di campionato. Entrambe le squadre mettono a referto sette Under 2,5 in dieci incontri, dato che inevitabilmente incide sulle valutazioni dei bookmaker.

L'Under 2,5 è proposto a 1.51 da Cplay e Begamestar, a 1.50 da Elabet; l'offerta prevista per l'Over 2,5 si alza mediamente a quota 2.35.

Il Sao Paulo ha vinto gli ultimi tre precedenti ma è indietro nelle previsioni dei bookie, il segno 2 infatti è in lavagna a 3.70 mentre l'1 paga 2.05.

Il settimo pareggio in campionato della squadra di Luis Zubeldia si gioca a 3.05 su BetFlag, a 3.10 su Snai e a 3.10 su Cplay.