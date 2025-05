Pronostico Ceara-Atletico Mineiro, sfida equilibrata: l'esito da provare è...

Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

Il Ceara ha 11 reti all’attivo e 7 al passivo mentre Hulk e compagni fanno contare 10 reti realizzate e 10 incassate. Il Ceara nelle ultime 5 gare disputate (tra coppa nazionale e campionato) ha fatto registrare altrettanti esiti No Goal a cui vanno aggiunti ben 6 esiti Under 2,5 di fila prima dello 0-3 rimediato, in coppa, dal Palmeiras in occasione dell’ultima uscita.

L’Atletico viene invece da due pareggi a reti inviolate in campionato e, almeno per ora, non ha un esito preferito. Forse l’Under 2,5 in questa occasione è l’esito più giusto: vale 1.44 per Cplay e Begamestar, 1.42 per Elabet.