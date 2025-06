Ternana-Pescara, il pronostico è una "doppia possibilità"

Ci siamo. Anche in Serie C si avvicina l’ultimo verdetto, con Ternana e Pescara (rispettivamente seconda e quarta al termine della stagione regolare nel girone B di Serie C) pronte a giocarsi la promozione in B in 180 minuti. In caso di parità nel computo delle reti, tra andata e ritorno, sono previsti supplementari e rigori.

X primo tempo o X finale: ecco le quote

Per la squadra di Liverani, in sella agli umbri da un paio di mesi, sarà fondamentale vincere al Liberati. Nei due turni playoff giocati in trasferta dalle Fere, infatti, sono arrivati un ko con la Giana Erminio (0-1, poi ribaltato con un 2-0 interno) e un pareggio con il Vicenza (0-0, al ritorno affermazione della Ternana per 3-1).

Ben più lungo ma anche più esaltante il cammino degli abruzzesi nella post season. Gli uomini di Baldini, infatti, sono partiti dai sedicesmi con un 2-1 alla Pianese, poi un successo e un ko con il Catania (turno superato grazie allo status di “testa di serie” del Delfino rispetto ai siciliani), nei quarti un complessivo 6-2 a spese della Vis Pesaro e in semifinale una netta vittoria esterna contro l’Audace Cerignola (4-1) con gestione delle forze all’Adriatico (1-1).

In campionato Ternana-Pescara è finita 1-2, 0-0 invece in casa del Delfino che va a segno da 10 gare consecutive. La Ternana nelle ultime 10 partite casalinghe ha ottenuto 8 vittorie, un pari e un ko (contro il Carpi).

Curiosità, l’ultimo pareggio esterno del Pescara è arrivato (26 gennaio) contro una squadra umbra, il Perugia. Da valutare la doppia possibilità “X primo tempo o X finale": a quota 1.63 su Cplay, Begamestar e Elabet, a 1.52 invece su Sisal.