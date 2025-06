Internacional-Fluminense, Goal o No Goal? Ecco il pronostico

Segnano entrambe? Cosa dicono le quote

Questa mini serie di risultati poco brillanti ha fatto precipitare l’Internacional ai margini della zona retrocessione e, anche per questo, servono punti per risalire lasciandosi alle spalle le zone più pericolose della classifica.

Discorso diverso per la Fluminense che frequenta i piani alti della graduatoria anche se, in trasferta, non ha certo numeri brillanti (5 partite con una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte per un totale di 5 reti all’attivo e 8 al passivo).

Una rete la Fluminense potrebbe riuscire a realizzarla (finora, tra tutte le 18 partite disputate da aprile a oggi, tra Copa Sudamericana e campionato, ciò non è accaduto soltanto in un paio di occasioni) e allora, se così dovesse essere, l'esito Goal sembra poterci stare: quota 2.12 su Cplay e Begamestar, 2.13 su Elabet.