Qualificazioni Mondiali, come finisce Paraguay-Uruguay? Ecco il consiglio su cosa giocare

Parità ad Asuncion? Ecco le quote dei bookmaker

Il Paraguay ne ha fin qui messe a segno 11 e ne ha incassate 9 (rispettivamente 7 e 3 in casa) mentre l’Uruguay ha gonfiato la rete avversaria 17 volte raccogliendo il pallone nella propria in 10 occasioni (di cui 6 dell’una e 6 dell’altra in trasferta).

Paraguay e Uruguay (insieme al Venezuela) sono le squadre che in questo torneo di qualificazioni mondiali hanno pareggiato più volte (6 ciascuna) e chissà che anche stavolta non vada a finire allo stesso modo (un punto per uno potrebbe non far male a nessuno).

Anche le quote non sembrano disdegnare questa ipotesi. Il segno X è valutato a 2.80 da Sisal, a 2.87 da Cplay e a 2.90 da Elabet.