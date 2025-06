Pronostico Botafogo-Ceara, ecco un paio di opzioni da tenere d'occhio

Vince il Botafogo? Ecco quanto paga il segno 1

Il match tra Botafogo e Ceara che sono completamente affiancati in classifica a quota 15 punti (in compagnia di Corinthians e Gremio che evidentemente hanno però una partita giocata in più) e fanno anche registrare numeri complessivamente identici (4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte ciascuno con 11 reti complessivamente realizzati da entrambe e con l’unica differenza che arriva dalle reti al passivo, 5 per il Botafogo e 8 per il Ceara).

Il Botafogo in casa, con 3 vittorie e un pareggio, è ancora imbattuto e proprio qui ha messo a segno quasi tutti i suoi gol (ben 10 degli 11 totali) incassandone soltanto un paio. Esattamente l’opposto del Ceara che, in trasferta, non ha ancora mai vinto e ha rimediato soltanto un paio di punti insieme ad altrettante sconfitte (con 3 sole reti all’attivo).

Vale la pena aggiungere che il Botafogo, in 10 gare di campionato fin qui giocate, ha collezionato ben 8 esiti Under 2,5 contro i 7 messi invece insieme dal Ceara. Il calcio non risponde ovviamente a regole matematiche precise ma, guardando i numeri e i dati a disposizione, in questa sfida sia il segno 1 che l’Under 2,5 sembra possano godere di più di una semplice attenzione.

La vittoria del Botafogo si gioca a 1.60 su Cplay, a 1.57 su Betway e Marathonbet. L'Under 2,5 è proposto a 1.60 da Cplay, Begamestar e Sisal.