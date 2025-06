Pronostico Cile-Argentina, testacoda da segno 2 "obbligato"

In Sudamerica i campionati sono in piena attività ma, a cavallo di questo fine settimana, c’è anche il tempo di dare spazio alle nazionali per un altro paio di turni (i penultimi due) di qualificazioni ai prossimi Mondiali .

Comparazione quote: vittoria dell'Argentina

All’Argentina capolista tocca, nella notte tra giovedì e venerdì, il testacoda con il Cile, fanalino di coda del girone insieme al Perù. La nazionale guidata da Scaloni all’ultima uscita ha superato 4-1 il Brasile e ha vinto ben 10 delle 14 fin qui disputate. Sono 26 le reti complessivamente segnate contro le 8 incassate.

Il Cile ha invece fin qui realizzato la miseria di 9 reti e ne ha subìte addirittura 21 (solo la Bolivia ne ha di più al passivo). Bastano solo questi numeri a far comprendere come il pronostico sia evidentemente (e totalmente) sbilanciato vero la formazione ospite.

Se poi si aggiunge che il Cile nelle ultime 8 gare di qualificazione ai prossimi Mondiali ha battuto soltanto il Venezuela (4-2) mettendo per il resto insieme 2 pareggi e sconfitte, diventa evidente che le chances di far punti contro l’Argentina sono molto remote.

Anche i precedenti non depongono a favore del Cile visto che nei 3 incontri disputati dalle due nazionali dal 2022 a oggi l’Albiceleste ha sempre vinto (2 volte in trasferta e una volta, l’ultima, in casa per 3-0).

Con queste premesse il segno 2 sembra pressochè obbligato. Il 2 dell'Albiceleste è bancato a 1.72 da Cplay, Begamestar e Sisal. L'offerta per la vittoria del Cile oscilla tra 4.50 e 5 volte la posta.