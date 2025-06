Qualidicazioni Mondiali sudamericane, Colombia-Perù: le migliori quote e il pronostico

Nella serata di venerdì (ora italiana) tocca a Colombia-Perù, altra sfida che non dovrebbe riservare eccessive sorprese. Il Perù è ultimo in classifica insieme al Cile mentre la Colombia occupa il sesto posto in classifica (ultimo utile per ricevere il biglietto che porta direttamente ai Mondiali) e, con il Venezuela 5 punti più indietro, non può permettersi di inciampare ancora vanificando quanto di buono aveva fatto nella prima fase di queste qualificazioni.