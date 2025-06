Pronostico Sinner-Bublik, per i bookie è un match senza storia

Quanti giochi totali nel match? Ecco il consiglio

Sinner finora non ha lasciato neanche un set per strada e, per i bookie, non farà sconti neanche a Bublik. Vale infatti 2.90 l'ipotesi che Bublik possa vincere almeno un set mentre il 3-0 per Sinner è dato a 1.35.

Praticamente non c'è valore per la vittoria di Sinner nel testa e testa incontro: Jannik vincente a 1.02 su Cplay e Begamestar, 1.01 su Sisal. Il trionfo di Bublik oscilla tra quota 14 e 16.

Tra le tipologie disponibili in cui si può pescare un esito più conveniente c'è l'Under/Over games. L'ipotesi che la sfida preveda almeno 28 giochi (esito Over 27,5 games) è offerta a 1.60 da Cplay, a 1.62 da Sisal e a 1.55 da Elabet. A 4.50 la speciale opzione "Almeno un set 6-0 o 0-6".