Pronostico Galles-Liechtenstein, segno 1 dalla quota irrisoria e allora...

Doppio turno di qualificazioni ai prossimi Mondial i anche in Europa con tante partite disputate a cavallo del fine settimana che sta per arrivare. Si parte venerdì con sei incontri e, tra questi, è compreso Galles-Liechtenstein .

Over 3,5 a Cardiff? Le quote dei bookmaker

Una sfida dall’esito scontato per quanto riguarda i punti in palio ma in grado di proporre comunque qualche spunto (e una quota) interessante. Le due nazionali sono inserite nel gruppo J e hanno entrambe già disputato due partite.

Il Galles ne ha vinta una (3-1 al Kazakistan all’esordio) e ne ha pareggiata un’altra (1-1 con la Macedonia del Nord). Il Liechtenstein ha giocato, in casa, con le stesse squadre ma ha prima perso 0-3 con la Macedonia del Nord e poi ha concesso il bis (0- 2) contro il Kazakistan.

Doppio esito Goal per l’undici britannico, doppio esito NoGoal per quello del Principato in questo avvio di qualificazioni ma, soprattutto, una difesa colabrodo del Liechtenstein che rappresenta, per il Galles un’occasione da sfruttare a dovere. In caso di arrivo a pari punti, infatti, a fare la differenza sarà proprio la... differenza reti e il Galles deve fare i conti con Macedonia del Nord e, soprattutto, Belgio per raggiungere la qualificazione.

Con questa premessa, abbandonando l’idea del segno 1 dalla quota pressoché inesistente, potrebbe essere il caso di guardare in direzione dell’Over 3,5 che sembra possibile ma offre un premio più interessante. Almeno 4 gol totali al "Cardiff City Stadium" si giocano a 1.55 su Cplay e Begamestar, a 1.53 su Elabet.