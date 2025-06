Pronostico Sinner-Djokovic, puntate aperte sul "Set Betting"

Rublev e Bublik , assonanza simile e stesso destino: entrambi spazzati via per 3 a 0 dal ciclone Jannik Sinner , che ancora non ha perso un set al Roland Garros . E, a tale proposito, è scesa da 16 a 12 la quota relativa alla possibilità che il numero 1 del mondo riesca a vincere lo Slam parigino senza concedere neanche un parziale ai suoi avversari. Venerdì 6 giugno l'azzurro sfida Djokovic per un posto nella finale del Roland Garros , i bookmaker non hanno dubbi su chi vincerà il match .

Jannik favorito, occhio al "Set Betting"

Djokovic ha vinto il torneo di Ginevra e in semifinale si è rivisto ad altissimi livelli contro Zverev, battuto in 4 set dopo aver perso il primo. Il serbo lancia il guanto di sfida a Sinner che lo ha battuto negli ultimi quattro precedenti: Coppa Davis, Australian Open (semifinale), finale di Shanghai e Six Kings Slam. I favori del pronostico sono tutti per Jannik, che insegue il 20° successo consecutivo in partite degli Slam.

Il successo dell'altoatesino è offerto a 1.21 da Cplay e Begamestar, a 1.22 da Sisal e Planetwin. Il serbo è invece proposto a 4.10 da Cplay, 4 da Sisal e 4.34 da Planetwin.

Per quanto visto finora, anche un campione come Djokovic potrebbe cedere in tre set di fronte al numero 1 del mondo: nel "Set Betting" l'opzione "3-0 per Sinner" è quotata a 2.50 da Cplay, 2.33 da Elabet e 2.30 da Planetwin.