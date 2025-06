Pronostico Pescara-Ternana, chi va in Serie B tra Baldini e Liverani? Cosa dicono le quote

Al Pescara il primo round della finale che assegna l’ultimo biglietto per la promozione in Serie B . Un gol di Letizia (tiro deviato da Aloi) ha spezzato l’equilibrio di un match che ha vissuto il suo momento cruciale al 12’ del primo tempo con l’ espulsione di Vallocchia , che ha costretto gli umbri a giocare in 10 contro 11 per il resto dell’incontro.

Segnano entrambe? Le quote dei bookie per l'esito Goal

La Ternana si è difesa con ordine e quando ha potuto ha provato anche a graffiare ma il verdetto è stato favorevole al Delfino. L’1-0 permette agli abruzzesi di festeggiare la B con vittoria o pareggio, il successo umbro con un gol di scarto farebbe scattare i tempi supplementari (rigori in caso di ulteriore parità).

Per gli uomini di Baldini quella del Liberati è stata l’ottava partita nei playoff, con bilancio di 6 vittorie, un pareggio e un ko (contro il Catania). Sedici i gol segnati dagli abruzzesi (due di media a partita), sette quelli al passivo. La Ternana in semifinale aveva eliminato il Vicenza (0-0 al Menti, 3-1 al Liberati) ma ha confermato la tradizione negativa contro Merola e soci: per le Fere il computo dei precedenti stagionali recita due sconfitte e un pareggio.

Liverani deve vincere, cosa che alla Ternana in trasferta non riesce dal 17 marzo: 3-0 alla Spal. Gli umbri dovranno giocare con coraggio e la sensazione è che possano andare a segno, all’andata del resto (in 11 contro 11) Ferrante ha avuto la palla buona per sbloccare il match.

Match aperto a qualsiasi risultato, ci sta l’esito Goal offerto a 1.94 da Cplay, a 1.90 da Planetwin e a 1.85 da Sisal.

Match ai rigori? Ecco il parere dei bookmaker

Il risultato dell’andata favorisce il Pescara di Silvio Baldini, la cui promozione in Serie B adesso è offerta mediamente a 1.20 contro il 4.50 previsto per la Ternana.

Meno probabile sulla carta che si possa arrivare ai tempi supplementari: a 4.75, mentre la finale decisa ai calci di rigore è un’ipotesi proposta a 9.