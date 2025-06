Qualificazioni Mondiali, il pronostico di Finlandia-Olanda: Oranje super favoriti

Come l’ Italia anche l’ Olanda , a marzo, era impegnata nei quarti playoff della Nations League . Gli Oranje hanno fatto un figurone contro la Spagna campione d’Europa , pareggiando 2-2 sia all’andata che al ritorno per poi perdere ai calci di rigore.

Olanda in vantaggio al riposo? Ecco la quota del "2 primo tempo"

Chiuso il capitolo, Koeman ne apre un altro, di sicuro non meno importante, perchè inizia il percorso di qualificazione ai Mondiali. Di fronte c’è la Finlandia, che ha raccolto 4 punti nelle prime due gare giocate. Non un bottino di cui andare fieri visto che le avversarie si chiamavano Malta e Lituania.

Specie perchè contro la Lituania è arrivato un pareggio che fa rima con “due punti buttati”: in vantaggio di due reti, Pohjanpalo e compagni si sono fatti rimontare. Il gol del definitivo 2-2 lo ha messo a segno Gineitis, centrocampista in forza al Torino.

Va sottolineato anche come sia stata disastrosa l’avventura finlandese in Nations League: sei sconfitte in sei partite con due gol segnati e tredici subìti. L’Olanda vuole partire forte per andare a riprendere la Polonia, che ha conquistato 6 punti nelle prime due partite del gruppo G.

Sul segno 2 i bookmaker non hanno grossi dubbi, tanto che la quota difficilmente supera l’1.30. La quota sale in caso di vantaggio olandese a fine primo tempo: un'opzione offerta a 1.70 da Cplay e Begamestar, a 1.67 da Sisal e a 1.65 da Planetwin.