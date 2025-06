Pronostico Austria-Romania, primo sorriso per Arnautovic? Quote e consigli

La “Das Team” è pronta per iniziare il suo cammino verso i Mondiali del 2026 . A Vienna l’ Austria ospita una Romania che nelle prime due partite giocate nell'ambito del gruppo H è riuscita a raccogliere solo 3 punti contro Bosnia (ko per 0-1) e San Marino (vittoria per 5-1).

I consigli per le scommesse: occhio al primo tempo

La nazionale allenata da Ralf Rangnick in casa è reduce da 4 risultati utili consecutivi. In Nations League l’undici austriaco dopo aver conquistato 6 punti contro Kazakistan (4-0) e Norvegia (5-1) non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro Slovenia e Serbia. In queste 4 partite ufficiali l’Austria è sempre andata a segno nel primo tempo e in 3 occasioni è riuscita anche a vincerlo.

Per le quote la Romania non sembra avere molte possibilità di fare risultato. Il successo della “Das Team” al novantesimo è proposto a 1.38 da Cplay, 1.35 da BetFlag e 1.34 da Planetwin. Il “2” è pagato 8.25 da Begamestar, 8 da LeoVegas e 7.92 da Betway.

Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare o l’1 primo tempo (reperibile mediamente a 1.85) o l’Over 0,5 Casa primo tempo, offerto a 1.51 da Cplay e Begamestar, a 1.55 da Elabet.