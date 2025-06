Pronostico Albania-Serbia, meglio evitare l'1X2 finale: ecco i consigli

Domani secondo giorno di questo turno di qualificazioni ai prossimi Mondiali e le luci dei riflettori si fermano sul gruppo K dove Inghilterra e Serbia sembrano le due nazionali in grado di accaparrarsi i primi due posti. Una andrà direttamente al Mondiale , l’altra affronterà gli spareggi. Terza incomoda l’ Albania che però vede le sue chances di qualificazione appese a un lumicino. Lettonia e Andorra non sembra possano contare.

Al momento l’Inghilterra guida il girone con 6 punti conquistati nelle due gare giocate (2-0 all’Albania più 3-0 alla Lettonia) e precede Albania e Lettonia che pure hanno disputato due partite ma una l’hanno vinta e l’altra l’hanno persa.

Domani è il turno della Serbia che, impegnata nello spareggio (vinto) di Nations League contro l’Austria per non retrocedere in League B, non ha ancora fatto il suo esordio in questa competizione. La nazionale slava giocherà a Tirana un match che sulla carta dovrebbe essere alla sua portata ma dove qualche dubbio resta se si guarda alle prestazioni dell’ultimo anno.

Da giugno 2024 a oggi la Serbia ha infatti disputato 11 partite ufficiali e di queste ne ha vinte soltanto due (2-0 alla Svizzera e 2-0 all’Austria nello spareggio appena ricordato). Per il resto 6 pareggi e 3 sconfitte con ben 6 gare senza essere riusciti ad andare in rete.

L’Albania nello stesso arco di tempo ha fatto registrare qualche successo (contro avversari modesti) ma meritano risalto i due pareggi conquistati contro la Croazia (2-2) e la Repubblica Ceca (0-0).

