Ronaldo o Yamal, chi vince la finale di Nations League? Migliori quote e pronostico

Sarà derby iberico in finale di Nations League : la Spagna di Lamine Yamal , doppietta in semifinale contro la Francia , proverà a confermare il titolo del 2023 (trionfo ai rigori contro la Croazia) contro il Portogallo , vincitore della prima edizione andata in scena nel 2019. La finalissima è in programma domenica 8 giugno alle 21, all'Allianz Arena di Monaco.

Precedenti da Under, torna l'Over? Il parere dei bookie

Veder giocare la Spagna è uno spettacolo. Roja devastante in attacco, con Oyarzabal abile pivot nell'innescare le punte Yamal e Williams. Cinque reti in semifinale alla Francia, più una annullata a Huijsen per fuorigioco millimetrico di Zubimendi.

I 4 gol subìti, 3 dei quali dal 79' in poi, denotano un calo di concentrazione che deve far riflettere De la Fuente. La Spagna allunga la sua imbattibilità a 19 partite consecutive (amichevoli comprese) ed è pronta a giocarsi il titolo contro Ronaldo e compagni.

CR7 decisivo contro la Germania, ribaltata al termine di una ripresa dominata anche grazie ai subentrati, Vitinha su tutti. Il Portogallo cercherà una vittoria che contro le Furie Rosse manca dall'amichevole vinta 4-0 a novembre 2010.

Gli ultimi 4 precedenti tra le due nazionali sono terminati con massimo due reti totali, per quanto visto in semifinale però sembrano esserci i presupposti per andare in controtendenza.

Dello stesso avviso sono i bookmaker, l'Over 2,5 si gioca a 1.61 su Cplay e Netwin, 1.62 su Zona Gioco. L'Under 2,5 invece è offerto a 2.13 da Cplay e Begamestar, 2.10 da Sisal.