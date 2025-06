Sinner-Alcaraz, al Roland Garros c'è la finale più attesa: quote e pronostico

Da Roma a Parigi, ventuno giorni dopo, è ancora una questione tra Sinner e Alcaraz . La finale del Roland Garros 2025 (domenica 8 giugno alle 15) vede sfidarsi i due giganti del tennis contemporaneo. Sinner , numero 1 del mondo , arriva all'appuntamento forte del 3-0 in semifinale a Djokovic , che pure ha giocato una gran partita. Nessun set perso da Jannik nel torneo, il modo migliore per tentare l'assalto al quarto Slam in carriera, il primo sulla terra rossa di Parigi.

Sinner-Alcaraz: pronostico sul chi vince, occhio agli ace

Di fronte c'è il re della terra rossa, che ha perso il primo set contro Musetti (lo spagnolo aveva concesso un parziale in altre tre occasioni in questo torneo) per poi ribaltare la situazione, fino all'infortunio di Lorenzo nel quarto set.

A Roma il confronto tra i due aveva visto prevalere Alcaraz, che qui difende il titolo vinto nel 2024: in semifinale superò Jannik al termine di una battaglia di cinque set.

Lo spagnolo è di poco favorito, quote dei bookmaker alla mano, per la vittoria del match: a 1.79 su Eurobet, 1.81 su GoldBet e Cplay. Il successo di Sinner è proposto a 1.90 da Planetwin e Sisal, a 1.94 da Cplay e Begamestar.

Puntate aperte anche sul numero di ace messi a segno da ciascun giocatore nel match. L'ipotesi che Jannik ne faccia registrare almeno 7 (esito Over 6,5 ace) è in lavagna a 1.75.

Nel caso di Alcaraz la linea fissata dai bookie è quella del 4,5: massimo 4 sono a 1.65, 5 o più al doppio della posta.