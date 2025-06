L'Italia può vincere gli Europei Under 21? Le quote dei bookie per il trionfo azzurro e non solo

Le grandi manifestazioni calcistiche dell'estate stanno per iniziare. Prima del Mondiale per Club, prende il via (mercoledì 11 giugno) la fase finale degli Europei Under 21. Le 16 nazionali che hanno staccato il biglietto per la Slovacchia (inserita nel gruppo dell'Italia) sono state suddivise in 4 gironi da 4, si qualificano agli ottavi le prime due di ogni raggruppamento.