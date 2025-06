Pronostico Estonia-Norvegia, Haaland e compagni a caccia del "poker"

Norvegia , solo tre partite e nove punti ma già una seria ipoteca sul primo posto del gruppo I . Tutto questo dopo la netta vittoria per 3-0 sull’Italia di qualche giorno fa che permette a Haaland e compagni di guardare dall’alto Israele (secondo con 6 lunghezze), Estonia (3 punti) e l’accoppiata Italia e Moldavia (fermi ancora a quota zero).

Norvegia, ancora Over 2,5? Almeno tre reti pagano...

La situazione per la Norvegia è dunque favorevole (prima dell’Italia aveva battuto Israele (4-2) e Moldavia (5-0) viste anche le tante reti fin qui realizzate ma tutto va bene a patto che stasera, a Tallinn, sistemi anche la pratica Estonia.

Un’impresa sulla carta alla portata dell’undici scandinavo contro una nazionale che, finora, ha disputato tre match perdendo (1-2 prima e 1-3 poi) contro Israele e battendo, ma solo di misura, 3-2 la Moldavia. In precedenza l’undici baltico, nel suo girone di Nations League, ha battuto all’andata (3- 1) e pareggiato al ritorno (1-1) soltanto l’Azerbaijan perdendo le altre quattro gare contro Svezia e Slovacchia.

Tornando alla Norvegia il computo delle reti all’attivo, in tre sole gare, è pari a 12 contro le 2 sole reti al passivo. Inutile dire che in questo avvio di qualificazioni mondiali per gli scandinavi sono anche tre esiti Over 2,5 in tre partite e, dopo il tris, stasera contro l’Estonia potrebbe anche arrivare il poker.

L'Over 2,5 è offerto a 1.40 da Cplay, a 1.38 da Betway e a 1.34 da LeoVegas.