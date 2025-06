Pronostico Croazia-Repubblica Ceca, Perisic contro Schick: ecco chi vincerà secondo i bookie

La rincorsa è partita. Certo il primo impegno della Croazia nel gruppo L delle qualificazioni al prossimo Mondiale è stato assai agevole. Una trasferta a Gibilterra e una vittoria per 7-0 che però, proprio in ottica... recupero, ha un significato enorme se confrontato con il 4-0 conquistato dalla Repubblica Ceca nella stessa gara in trasferta.

Comparazione quote: vittoria Croazia

Proprio la Repubblica Ceca, infatti, è l’oggetto della rincorsa della Croazia che, entrata soltanto adesso nel discorso qualificazioni (nelle precedente sosta dedicata alla nazionali gli slavi erano impegnati nei quarti di finale della Nations League poi persi ai rigori contro la Francia), trova davanti a sè non solo l’undici ceco (capolista a punteggio pieno dopo 3 partite) ma anche il Montenegro che segue a quota 6 dopo lo 0-2 rimediato a Plzen un paio di giorni fa.

Una situazione che potrebbe cambiare ancora perché stasera la Croazia riceve proprio la Repubblica Ceca in quella che dovrebbe essere la vera sfida per chi, alla fine, vincerà il girone accedendo direttamente alla fase finale del Mondiale in Canada, Usa e Messico.

La Repubblica Ceca non perde da 8 gare di fila ma, è doveroso sottolinearlo, ha battuto Albania e Ucraina (in casa, fuori ha pareggiato) più Georgia, Isole Far Oer, Gibilterra e il già ricordato Montenegro (tutti avversari non proprio terribili).

Mettendo un po’ tutto sul piatto della bilancia la Croazia appare un gradino (o anche due) più su di Schick e compagni e, in sintonia con le quote, è il segno 1 che si lascia preferire. La vittoria di Perisic e compagni è un'opzione offerta a 1.82 da Cplay, a 1.79 da Betway e a 1.76 da LeoVegas.