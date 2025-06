Calciomercato Roma, bomber in arrivo per Gasperini? In quota è "duello" Krstovic-Lucca

Lucca alla Roma? Il parere dei bookie

Il casting dei candidati abbraccia diverse opzioni, almeno nelle previsioni dei bookmaker. Gli operatori concordano sul fatto che Lorenzo Lucca sia un profilo adatto per l'organico giallorosso. Cplay e Snai bancano a 4 il trasferimento dell'attaccante dell'Udinese (e della nazionale azzurra) alla Roma, mentre Sisal lo valuta a 5.

Quota 5, su Sisal, anche per il passaggio di Nikola Krstovic dal Lecce al club della Capitale. Leggermente più alta l'offerta di Cplay e Snai, pari a 6 volte la posta, per l'ipotesi che il montenegrino lasci il Salento per accasarsi alla Roma.

Per il momento i bookie non bancano il trasferimento di Scamacca (pupillo del Gasp) alla Roma, mentre compare in lavagna il nome di Retegui accostato ai giallorossi: quota 7.50.