Pogba alla Roma, Cristiano Ronaldo al Como e... le "pazze" idee dei bookmaker

In tempo d'estate una suggestione si trasforma presto in opportunità di scommessa . Sulle lavagne di alcuni bookmaker figurano opzioni a dir poco fantasiose, a cui vengono associate quote che più alte sono e, di conseguenza, riducono il grado di probabilità che possano materializzarsi. Ecco alcune delle proposte messe sul piatto dagli operatori.

Quanto paga Pogba alla Roma

Una foto insieme a Miami e qualche scambio di battute sui social: tanto è bastato ai protagonisti in questione, Dybala e Pogba, per scatenare i tifosi. Un "assist" invitante per i bookie che da qualche giorno bancano l'eventualità di un approdo di Pogba alla Roma entro fine agosto: quota 7.50. Solo "fantasia"? I bookmaker ne hanno molta, non finisce infatti qui...

Ronaldo al Como? Quanto vale per i bookie

Cristiano Ronaldo resta all'Al Nassr, si è esposto il fenomeno in prima persona per mettere a tacere le voci sul suo futuro. Eppure, sulle lavagne di alcuni siti di scommesse, compare ancora l'opzione "Ronaldo al Como". La quota è piuttosto alta, pari a 12 volte la posta. Fabregas e i tifosi del Como non si faranno troppe illusioni ma magari qualcuno ci piazzerà una fiche...

Donnarumma torna al Milan

La questione relativa al rinnovo col Psg è ancora da affrontare, per Donnarumma sono stati e saranno giorni caldissimi tra parentesi con l'Italia e Mondiale per Club alle porte. Quale sarà, in caso di addio al club parigino, la prossima squadra del portierone azzurro? Tra le destinazioni quotate dai bookie spicca il Milan, a 25. Insomma, un ritorno davvero poco probabile. Quota dimezzata, pari a 12, per il "grande sgarbo": ovvero, Donnarumma all'Inter, offerto a 12. Nel mezzo si collocano Juventus e Napoli, in lavagna a 16.