Finlandia-Olanda Under 21, pronostico obbligato: tra Goal e No Goal meglio...

Olanda favorita, almeno una non segna?

L’Europeo Under 21 festeggia, se così si può dire, il ritorno della Finlandia che, eliminata la Norvegia nello spareggio, torna a farsi vedere nella fase finale di questo torneo dopo 16 anni.

L’undici scandinavo trova sulla sua strada ostacoli insormontabili (o quasi) a cominciare dall’Olanda, prima avversaria di questa avventura. Una formazione, quella “Arancione”, che risulta imbattuta da più di un anno (l’ultimo ko risale a marzo 2024 quando, in amichevole, fu sconfitta 2-1 dalla Norvegia).

Da allora sono poi arrivati 8 successi e 2 pareggi che la dicono lunga su come dovrebbe andare a finire la sfida di stasera (per la cronaca, prima di quel ko, l’Olanda Under 21 aveva fatto registrare la bellezza di altri 24 risultati utili consecutivi, 16 vittorie e 8 pareggi).

Le reti realizzate dai “Tulipani” non si contano (sono davvero tante) ma anche la difesa sembra avere gli ingranaggi a posto (nelle ultime 10 gare ufficiali, escluse le amichevoli, l’Olanda Under 21 ha subìto soltanto 3 reti e in due sole partite).

Con queste premesse il 2 sembra obbligato: vale 1.38 per Cplay, 1.37 per LeoVegas e 1.36 per Betfair.

Anche il No Goal ci potrebbe anche stare e si può giocare a 1.92 su Cplay e Begamestar, a 1.95 su Planetwin e Sisal.