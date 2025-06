Europei Under 21, migliori quote e pronostico di Repubblica Ceca-Inghilterra

Squadra campione in carica , prima nel suo girone di qualificazione con 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta ma, soprattutto, con la bellezza di 41 reti realizzate in 10 partite (6 quelle subìte). Una macchina da gol che fa dell’Inghilterra una delle candidate alla vittoria finale di questo Europeo .

Vince l'Inghilterra? Cosa dicono le quote

Il cammino per gli inglesi inizia stasera contro la Repubblica Ceca, formazione di buona qualità che è finita seconda nel suo girone di qualificazione (dietro la Danimarca) ma che, nei tre precedenti recenti, ha sempre perso contro la nazionale dei “Tre Leoni”.

Il divario tecnico sulla carta c’è e dovrebbe fare la differenza. Il segno 2, in perfetta sintonia con le quote, non dovrebbe tradire le attese.

Il successo dell'Inghilterra è offerto a 1.48 da Cplay, 1.45 da Sisal e Planetwin. La vittoria dei cechi invece è bancata a 6.50 da Betfair, 6 da Cplay e Begamestar, 5.70 da Elabet.