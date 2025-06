Chi sarà il miglior giocatore del Mondiale per Club? Mbappé e Vinicius favoriti. Il primo degli italiani è...

Mondiale per Club alle porte, tante le scommesse disponibili sull'evento calcistico più atteso dell'estate. Tra queste, è da segnalare la tipologia " Miglior giocatore del torneo ": ecco chi sono i favoriti dei bookmaker .

Quote alte per Lautaro, Thuram e Yildiz

Al Real Madrid sono compagni di squadra, i bookie però qui li mettono uno contro l'altro. Si tratta di Mbappé e Vinicius Jr, due stelle pronte a illuminare la prima edizione del Mondiale per Club con formula rinnovata. Su Cplay e Begamestar è favorito il francese, a 4.50, con Vinicius che "insegue" a 5.50. Su Sisal Mbappé miglior giocatore del torneo si gioca a 5 mentre il brasiliano è indicato a 6.

Alle loro spalle due calciatori che hanno contribuito al trionfo del Psg in Champions League: Ousmane Dembelé e Desiré Doue, bancati rispettivamente a 7 e a 8.

L'intramontabile Leo Messi è la star dell'Inter Miami, l'ipotesi che sia l'argentino ad essere incoronato Mvp del torneo oscilla tra quota 15 e 16.

Nella graduatoria stilata dai bookmaker il primo degli italiani è Donnarumma, che mette d'accordo Cplay, NetBet e Sisal a quota 25.

Per chi è ingolosito da quote ancora più alte, la coppia interista Lautaro-Thuram vede entrambi gli attaccanti quotati a 50. L'offerta sale a 65 per lo juventino Kenan Yildiz.