Mondiale per Club, capocannoniere Juve: Yildiz può "battere" Kolo e Vlahovic? Ecco il parere dei bookie

La sfida del Mondiale per Club è davvero globale anche per la vasta gamma di scommesse ad hoc predisposte dai bookmaker . Si può puntare ovviamente sulla squadra che vincerà il torneo, sul capocannoniere, sul miglior giocatore del torneo e anche sul capocannoniere di ciascuna squadra . Riflettori puntati su Juventus e Inter , per scoprire quali sono i giocatori favoriti secondo i bookmaker .

Capocannoniere Inter, più Lautaro di Thuram

In casa Inter la sfida vede due giocatori favoriti per distacco rispetto ai compagni di squadra. In pole position secondo i bookie parte Lautaro Martinez, indicato capocannoniere dell'Inter a 2.35 su Cplay e NetBet, a 2.25 su Sisal.

Subito dietro c'è Marcus Thuram, a 2.75 su Cplay e Begamestar, a 3.50 su Sisal. Per chi cerca alternative a quota più alta, in casa nerazzurra, sono da segnalare Frattesi a 17 e Dumfries a 20. Per Barella l'offerta dei bookie può arrivare fino a 35.

Capocannoniere Juve, tra Kolo e Vlahovic spunta Yildiz

Dall'Inter alla Juventus. Anche qui sono due i nomi in cima alla lista, con un possibile terzo incomodo: Kenan Yildiz. Il fantasista bianconero è proposto capocannoniere della Juventus a quota 6 da Cplay e Begamestar, come anche da NetBet e Sisal.

Il turco, quote alla mano, dovrà superare la concorrenza di Vlahovic e Kolo Muani che però difficilmente Tudor (come dimostrato in campionato) impiegherà insieme.

Su Cplay e Begamestar è il serbo a partire favorito, a quota 3, il francese è proposto a 5. Ruoli invertiti nelle valutazioni di Sisal, con Kolo Muani re del gol bianconero a 3.50 e Vlahovic a 4.

Una giocata intrigante risponde al nome di Francisco Conceiçao: a 18 su Cplay e NetBet, a 20 su Sisal.