L'Italia non si qualifica ai Mondiali del 2026? Cosa dicono le quote...

Italia ai Mondiali sì o no ? L'interrogativo è di tutti, bookmaker compresi, con quote disponibili per puntare sulla qualificazione azzurra oppure sul terzo flop di fila.

L'Italia partecipa al Mondiale 2026? Bookie incerti

Il successo sulla Moldavia ha portato i primi tre punti all'Italia, che però resta lontana in classifica dalla Norvegia di Haaland. In attesa che venga ufficializzato il nuovo allenatore azzurro (Gattuso è in pole position per le quote), i bookie bancano la scommessa "Italia partecipa o no ai Mondiali del 2026".

Entrambe le opzioni (Sì e No) sono offerte a 1.85, qui ognuno è libero di scegliere ciò che più ritiene opportuno, tra scaramanzia e sano realismo.

Disponibili anche le quote sul "Vincente Mondiali 2026", scommessa in cui figura anche l'Italia. Gli Azzurri sono piuttosto lontani dalle "battistrada", ovvero Francia, Spagna e Brasile tutte offerte a 6.

Il trionfo dell'Italia ai Mondiali vale 25 volte la posta: al momento, però, arrivarci al Mondiale sarebbe già un trionfo...