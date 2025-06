Pronostici Mondiale per Club: l'Inter Miami di Messi vince all'esordio? Il parere dei bookie

Gioca Messi : basta questo per far salire ai massimi livelli l’attenzione su Al Ahly-Inter Miami , match d’esordio del Mondiale per Club 2025 .

Vince l'Inter Miami? Cosa dicono le quote

La Pulce è stata decisiva (tanto per cambiare) con una doppietta nel Supporters’ Shield della MLS 2024, il trofeo assegnato alla squadra che ha avuto il miglior rendimento nella stagione regolare dela Major League Soccer. Così facendo, l’Inter Miami è andato ad occupare lo slot del Mondiale per Club riservato ad una squadra del Paese ospitante.

Dagli Usa all’Africa, per conoscere meglio l’Al Ahly che si è qualificato avendo vinto per tre stagioni di fila la CAF Champions League. É anche la squadra più titolata d’Egitto con 45 titoli vinti. All’Hard Rock Stadium il pubblico sarà per l’Inter Miami ma gli egiziani avranno il loro caloroso sostegno, in questa sfida inaugurale di un gruppo A che vede coinvolte 4 squadre coinvolte da 4 diversi continenti. Dunque, occhio al fattore sorpresa.

A bocce ferme sono logicamente gli americani a partire favoriti, il segno 2 è offerto a 2.10 da BetFlag, a 2.14 da Betway e a 2.17 da Cplay.

In effetti l’Inter Miami potrebbe prevalere grazie alla qualità dei suoi singoli (Messi e Suarez su tutti), va detto però che gli americani subiscono anche tanti gol: ben 26 nelle ultime 10 partite. Come dire: tanto c’è Messi, l’importante è farne uno in più degli avversari...

E a proposito di Messi, un gol della Pulce in qualsiasi momento del matchè offerto a 2.35 da Cplay e NetBet, a 2.20 da Sisal.