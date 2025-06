Pronostico Shelbourne-Shamrock, l'indizio su cosa giocare arriva dai precedenti

Il campionato europeo Under 21 osserva una giornata di riposo e allora l’occasione è propizia per dare un’occhiata a uno dei pochi campionati europei oggi in attività.

Segnano entrambe? Ecco la migliore quota per l'esito Goal

In Irlanda la Premier Division vede al comando gli Shamrock Rovers con 36 punti seguiti da Drogheda e Bohemians (questi ultimi hanno però una gara in meno), secondi, con 30. Poi St.Patrick a quota 29 e l’accoppiata formata da Shelbourne e Derry City con 27. In coda, staccatissimi (10 e 11 lunghezze di ritardo dalla terz’ultima), Cork City e Sligo Rovers che, verosimilmente, lotteranno per decidere chi retrocederà direttamente e chi invece disputerà lo spareggio per restare nella massima serie.

Stasera la capolista giocherà in casa dello Shelbourne. I Rovers, con 33 reti all’attivo, vantano il miglior attacco del campionato (13 quelle messe a segno in 9 trasferte) mentre lo Shelbourne di reti ne ha fin qui realizzate 22 (13 in casa) ma, soprattutto, ne ha incassate 20 (la metà in casa).

La capolista è reduce da uno 0-0 ma nelle 12 esibizioni precedenti aveva sempre messo a segno almeno una rete. Lo Shelbourne viene da 2 esiti Goal ma nelle 4 gare precedenti non è riuscito a bucare la rete avversaria.

Le due squadre quest’anno si sono già incontrate due volte (1-1 e 2-2 i risultati) e il Goal potrebbe starci anche stavolta. Almeno una rete per parte è un'ipotesi offerta a 2.02 da Cplay, a 1.95 da Planetwin e Sisal.