Il pronostico di Palmeiras-Porto, quote equilibrate: ecco cosa giocare

Chi si è qualificato per il ranking (il Porto) e chi per aver vinto la Libertadores nel 2021 (il Palmeiras). Al MetLife Stadium, nella notte italiana tra domenica e lunedì, si gioca l’altra sfida del gruppo A del Mondiale per Club .

Il match finisce in parità? Le migliori quote per il segno X

I lusitani hanno scaldato i motori vincendo 1-0 l’amichevole contro il Wydad, perdendo poi 2-0 contro i lettoni del Riga.

Il Palmeiras chiude per il momento la parentesi campionato dove ha perso le ultime due e... la vetta della classifica. Due passi falsi che comunque non intaccano il ruolino di marcia di una squadra abituata a macinare vittorie sia in campionato che in Libertadores.

Il Porto non è andato oltre il terzo posto in campionato mentre in Europa League è stato eliminato ai sedicesimi dalla Roma. I biancoblù non amano il pareggio (come anche il Palmeiras) e al Mondiale per Club non partono in prima fila per la vittoria finale ma si giocano le loro carte in un girone tutto sommato equilibrato.

Equilibrato si preannuncia anche questo confronto, in cui l’ago della bilancia pende di poco dalla parte dei portoghesi. Il segno 2 si gioca a 2.52 su Cplay e Begamestar, l'1 invece paga 2.75. Per Sisal Porto vincente a 2.60, Palmeiras a 2.75.

Occhio a non scartare il segno X che il Palmeiras non fa registrare dallo scorso 30 marzo. La divisione della posta è a 3.20 su Cplay e NetBet, a 3.10 su Betway.

La sensazione è che possano vedersi due reti al massimo, per chi vuole puntare sull'Under 2,5 la quota si attesta su 1.63 su Cplay e Begamestar, 1.59 su Betway.