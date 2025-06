Quote Mondiale per Club, Bayern-Auckland City: le scommesse sul "Risultato esatto multiplo"

Il secondo match del Mondiale per Club è in programma domenica (in Italia) alle 18 e sulla carta non dovrebbe riservare alcuna sorpresa. Il Bayern sfida i neozelandesi dell’ Auckland City che, nonostante rappresentino il club più vincente della Nuova Zelanda, sono lontani anni luce dal livello qualitativo dei bavaresi.

Almeno 5 gol totali? Ecco le migliori quote

Il dubbio non è su chi vincerà la partita (anche le quote non quotano praticamente il segno 1) ma quante saranno le reti che metteranno a segno i tedeschi.

Un totale che potrebbe essere anche abbastanza elevato (anche l’Over 2,5 non paga nulla) per cui si potrebbe provare a prendere in considerazione l’Over 4,5 (almeno 5 reti realizzate). Con questo esito il premio oscillerebbe tra l'1.53 di Bet365 e l'1.60 di Cplay, passando per l'1.55 di Betway.

Se si ipotizzano almeno 6 reti (Over 5,5) allora l'offerta sale a 2.20 su Cplay e Begamestar, con Betway che si ferma a 2.11 e Bet365 a 2.10.

Per chi apprezza scommesse come il "Risultato esatto multiplo" è da segnalare l'opzione "4:0, 5:0 o 6:0" in lavagna a 2.23.