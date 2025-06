Pronostici Europei Under 21, gruppo C: Francia all'assalto della sorprendente Georgia

Una sola partita è stata finora disputata da ciascuna squadra in questo Europeo Under 21 e, nel gruppo C , si registra già una sorpresa. Al comando del girone c’è la Georgia che all’esordio ha battuto 2-1 la Polonia mentre Francia e Portogallo hanno pareggiato con uno striminzito 0-0 (anche se, a dire il vero, i tiri da ambo le parti non sono mancati).

Francia favorita contro la Georgia: da provare...

La seconda partita adesso diventa determinante per tutte visto che, per chiudere questa prima fase, restano soltanto altri novanta minuti. La capolista dovrà vedersela con la Francia in una sfida che nei tre precedenti (risalenti al 2016, 2019 e 2020) ha visto sempre prevalere i transalpini (5-1, 3-2 e 2-0).

I “Bleus” non hanno segnato contro il Portogallo dopo aver sempre bucato la rete avversaria nelle 9 esibizioni precedenti mentre la Georgia, sotto questo profilo, appare molto meno regolare.

Per le quote questo è un match senza storia (o, al massimo, con... poca storia). Il segno 1 viene offerto ad una quota abbastanza contenuta ma, se si considerano le ultime 6 partite vinte dalla Francia, si scopre che i francesi erano in vantaggio anche alla fine del primo tempo.

Si potrebbe allora prendere in considerazione l’accoppiata parziale/finale 1/1: un esito offerto a 1.68 da Cplay e Begamestar, a 1.72 da Sisal e a 1.78 da Elabet.

Portogallo-Polonia, occhio al numero di reti

L’altra partita del gruppo C è Portogallo-Polonia con i lusitani a pari merito in classifica con la Francia e i loro avversari ultimi a quota zero punti.

Nelle amichevoli che hanno preceduto l’esordio all’Europeo il Portogallo ha battuto soltanto la Slovacchia (3-1) pareggiando con l’Ucraina (3-3) e perdendo con Romania (0-1) e Inghilterra (2-4).

La Polonia ha battuto invece soltanto l’Ucraina (3-2) pareggiando con la Danimarca (3-3) e andando ko con l’Islanda (1-2). L’unica cosa che accomuna gli ultimi 8 risultati della Polonia Under 21 è l’Over 2,5 che viene da 8 uscite consecutive.

Nelle ultime 10 gare ufficiali anche il Portogallo è sempre andato a segno almeno una volta (ma spesso anche più di una) per cui, tirando le somme, stasera si potrebbero ipotizzare tre esiti con il segno 1 suggerito anche dalle quote in compagnia (o anche in alternativa) dell’Over 2,5 e, perchè no, anche del Goal.

Almeno una rete per parte in questa sfida vale 1.74 per Cplay, 1.72 per Sisal e 1.70 per Elabet. L'Over 2,5 è quotato a 1.54 da Begamestar, 1.55 da Planetwin e 1.57 da Sisal.