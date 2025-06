Pronostico Sampdoria-Salernitana, le quote del playout di Serie B

Il playout di Serie B più travagliato di sempre sta per vivere il suo primo atto. Al Ferraris, domenica alle 20.30, la Sampdoria ospita la Salernitana nel match d'andata. Ecco quote e pronostico del match.

Poche reti a Marassi? Le quote dei bookie per l'Under 2,5

La penalità inflitta al Brescia (poi incappato nel fallimento) ha permesso a Samp e Salernitana di scalare una posizione in classifica, rispettivamente al 16° e 17° posto con 42 e 41 punti.

Della Samp colpisce un duplice dato: peggior attacco casalingo del torneo (13 gol) insieme al Cosenza ma anche miglior difesa interna (15 gol subìti) della B.

A Marassi i blucerchiati hanno segnato più di un gol solo contro il Catanzaro, mai (curiosità) esattamente due in un singolo incontro. Numeri che fanno lievitare la cifra relativa alle uscite dell'Under 2,5 (15 in 19 gare interne).

Nella stagione regolare la Salernitana ha chiuso con il poco onorevole record di squadra col maggior numero di sconfitte in trasferta (12), accompagnate da soli 10 gol realizzati lontano dall'Arechi.

Lo scorso 9 maggio Samp-Salernitana è finita 1-0 per i liguri, altro dato che, unito all'importanza del match, fa salire le quotazioni dell'Under 2,5.

Massimo due reti totali sono offerte a 1.62 da Cplay, 1.61 da Betway e 1.60 da LeoVegas. In alternativa, sempre in previsione di un match deciso da pochi episodi, si può considerare il Multigol 1-2: a 1.82 su Cplay e Begamestar, 1.95 su Elabet e Sisal.