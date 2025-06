Pronostico di Chelsea-Los Angeles FC, insidia Giroud (ex dei Blues) per Maresca

Esame di americano per il Chelsea di Maresca , neo campione della Conference League (4-1 in finale al Betis). I londinesi debuttano contro il Los Angeles FC , qualificatosi alla kermesse grazie al successo ottenuto nel play-in contro il Club America (assist di Giroud , grande ex della sfida, nel gol decisivo segnato da Bouanga nei supplementari). La squadra di Steve Cherundolo è dunque la terza rappresentante della MLS a partecipare a questo torneo, oltre a Inter Miami e Seattle Sounders .

Chelsea favorito, tra Under 2,5 e Over 2,5...

Una squadra che, risultati alla mano, non disdegna il pareggio e che ha perso l’ultimo match il 10 aprile, si trattava del ritorno dei quarti di Concacaf Champions Cup: 1-3 contro l’Inter Miami di Messi e Suarez.

Il Chelsea oltre al trofeo messo in bacheca di cui si accennava all’inizio ha chiuso la Premier League al quarto posto, centrando la qualificazione alla prossima Champions League.

Una stagione senza dubbio positiva per gli uomini di Maresca, indicati come grandi favoriti dai bookmaker per la vittoria del match.

Optando per il segno 1 la quota si moltiplica per 1.34 su Cplay, 1.33 su Snai e Marathonbet. Il "miracolo" americano oscilla tra i valori di 7.75 e 8.50.

Tra Goal e No Goal la forbice è sottile mentre l’Over 2,5 è ritenuto decisamente più probabile rispetto all’Under. Una valutazione che tutto sommato sembra condivisibile: almeno tre reti totali si giocano a 1.53 su Cplay, Begamestar e Planetwin.