St. Patrick's-Shelbourne: statistiche, migliori quote e pronostico

L’altro match di serata, in Irlanda, è St.Patrick's-Shelbourne , ovvero il confronto tra la quarta e la sesta in classifica (separate da 3 punti).

Vince il St. Patrick's? Quota interessante

Sul fronte delle reti le due squadre presentano numeri quasi identici. Il St.Patrick's ha fin qui incassato 22 reti, esattamente le stesse subìte dallo Shelbourne, mentre sono 26 quelle realizzate dall’undici di casa (secondo miglior attacco del campionato) contro le 23 messe a segno dagli ospiti.

Basta dare un’occhiata ai risultati recenti (gli ultimi 8) per verificare che le due squadre in campo non sono un esempio di regolarità (3 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi per il St.Patrick's contro 2 vittorie, 4 ko e 2 pareggi per lo Shelbourne).

Nei due incontri già disputati è finita 0-0 prima e 2-1 per lo Shelbourne poi. Stavolta potrebbe essere il St.Patrick's a prevalere: il segno 1 si può giocare a 2.25 su Cplay, a 2.22 su Starcasinò e a 2.20 su LeoVegas.