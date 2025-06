Mondiale per Club, quanti gol segna Vlahovic? Lautaro, per le quote sarà "Toro scatenato"

Sta per scoccare l'ora di Inter e Juve al Mondiale per Club . Già disponibili le quote per puntare sui match contro Monterrey e Al Ain ma anche scommesse " Antepost " relative al numero di gol segnati nel torneo dagli attaccanti delle due italiane. Scopriamo cosa dicono le quote .

Vlahovic e Kolo, in lavagna il numero di gol

Per ogni giocatore i bookmaker hanno fissato una determinata soglia. Nel caso dello juventino Vlahovic si tratta dell'Over 1,5 reti segnate: quota 1.85 per l'ipotesi che il serbo vada a segno almeno due volte nel corso del torneo. Stessa quota, 1.85, prevista per il compagno d'attacco Kolo Muani anche se nel caso del francese, per centrare la scommessa, è necessario che segni tre o più reti (Over 2,5 gol realizzati).

I bookie puntano su Lautaro

Dalla Juve all'Inter. Bookie fiduciosi in merito alle possibilità di Marcus Thuram di esultare almeno tre volte: è in lavagna a 1.57. Asticella alzata a 3,5 gol per quanto riguarda Lautaro Martinez, che dunque deve festeggiare almeno un "poker" di gol. Chi crede in una simile eventualità può provarla al doppio della posta.

Haaland, Mbappé e Vinicius

Uno sguardo ad altri "big". Haaland è tra i favoriti per il titolo di capocannoniere, pertanto i bookie bancano a 1.57 l'ipotesi che il norvegese riesca a segnare 5 o più gol.

Mbappé segna 5 o più gol? A quota 2 mentre 3 o più reti siglate da Vinicius Jr moltiplicano la posta per 1.85.