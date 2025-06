Chi vince tra Fluminense e Dortmund? Ecco il parere dei bookmaker

Un torneo, questo Mondiale per Club , dove ci si poteva aspettare qualche sorpresa ma che, almeno finora, ha sempre più o meno confermato le sensazioni della vigilia.

Vince il Borussia? Ecco la migliore quota per il "2"

In questa prima fase “a gironi” convivono nello stesso gruppo formazioni dal livello tecnico assai diverso (basti pensare al 10-0 del Bayern sull’Auckland City) e quasi sicuramente, alla fine, la selezione delle qualificate alla fase successiva premierà le squadre più blasonate con europee e sudamericane a farla da padrone.

E, proprio richiamando l’ottica della sfida tra Europa e Sudamerica, oggi si affrontano, poco lontano da New York, Fluminense e Dortmund. Un match tra formazioni che giungono a questo appuntamento in maniera diametralmente opposta.

I brasiliani sono nel pieno della loro stagione calcistica mentre i tedeschi hanno chiuso la loro praticamente un mese fa. Il finale dei BVB è stato però assai brillante con il quarto posto in Bundesliga (dopo un avvio a corrente alternata) e l’eliminazione per mano del Barcellona nei quarti di finale di Champions League (0-4 all’andata ma 3-1 al ritorno).

L’undici carioca viene, è vero, da 6 risultati utili consecutivi (5 vittorie e un pareggio) ma contro avversari non proprio irresistibili.

Il segno 2 sembra un punto di partenza obbligato: vale 1.60 per Cplay, 1.55 per Planetwin e 1.54 per Betway.