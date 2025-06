Pronostici Europei Under 21, Spagna-Italia per il primo posto del gruppo A

Tutto deciso nel gruppo A degli Europei Under 21 dove Spagna e Italia , avendo vinto i primi due incontri, sono entrambe qualificate al turno successivo.

Massimo due reti totali? Le quote dei bookie per l'Under 2,5

Resta solo da stabilire chi finisce al primo posto e chi al secondo e lo scontro diretto di stasera fornirà proprio questa ultima indicazione. In caso di pareggio le due squadre presentano anche la stessa differenza reti (+2) ma gli iberici hanno un maggior numero di reti realizzate (5) rispetto agli Azzurrini (2).

La sfida tra Spagna e Italia è anche la sfida tra le due nazionali di categoria che hanno vinto più titoli europei (ne hanno 5 all’attivo ciascuna). In questa edizione la Spagna si è aggiudicata le prime due partite rischiando sempre qualcosa (rete vittoria al 90’ contro la Slovacchia all’esordio e rimonta, dopo un rigore sbagliato, contro la Romania) mentre l’Italia è andata in vantaggio in entrambe le gare e lo ha poi mantenuto fino alla fine.

Questa potrebbe essere l’occasione per risparmiare energie e potrebbe scapparci l’Under 2,5: un esito offerto a 1.84 a Cplay, a 1.85 da Planetwin e Sisal.