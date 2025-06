Pronostico Salernitana-Samp, ai campani serve una vittoria con almeno due gol di scarto

Sabato sera (fischio d'inizio alle 20.30) arriverà l’atteso verdetto: una tra Salernitana e Sampdoria sarà salva, l’altra retrocederà in Serie C . I blucerchiati si sono aggiudicati il primo round, a Marassi, vincendo per 2-0 con un gol per tempo. Se vuole ribellarsi al destino l a Salernitana deve vincere all’Arechi con due gol di scarto , per far valere il suo miglior piazzamento al termine della regular season.

Prima squadra a segnare: il consiglio

In 38 giornate i campani hanno vinto con due 2 reti di margine in sole 4 occasioni, 3 delle quali però proprio nel finale di stagione: contro Cosenza e Mantova, in casa, e Cittadella in trasferta.

Le statistiche delle due squadre, di recente e non solo, evidenziano il loro feeling con gli esiti No Goal e Under 2,5, come fotografa anche lo score del match d’andata.

I due precedenti andati in scena nella stagione regolare avevano fatto registrare un successo per parte (3-2 per la Salernitana, 1-0 per la Samp), sempre in favore della squadra di casa.

Vista la necessità di rimontare da parte dei campani, si può ipotizzare che siano loro a sbloccare il match: quota 1.94 su Cplay e Begamestar, 1.85 su Sisal.

In una partita del genere potrebbe scapparci almeno un cartellino rosso...