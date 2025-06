Pronostico Seattle Sounders-Psg, per le quote è poco probabile il "miracolo americano"

Lo 0-1 col Botafogo rappresenta uno stop inatteso per il Psg di Luis Enrique , che saluta una striscia di sei gare utili consecutive. Un brusco ritorno sulla terra per una squadra apparsa “ingiocabile” visto il complessivo 9-0 maturato contro Inter e Atletico Madrid .

Psg a segno in entrambi i tempi? Le quote

La qualificazione non è stata dunque ipotecata ma non è neppure compromessa, visto che un successo sul Seattle (già ko contro Botafogo e Atletico) dovrebbe bastare (a patto che l’Atletico non si scateni contro il Botafogo) ai francesi per accedere agli ottavi.

Gli americani possono contare sul supporto del pubblico di Seattle ma difficilmente basterà loro per imbrigliare il Paris, come fatto egregiamente dal Botafogo.

Il segno 2 a quota 1.18 rende necessaria la ricerca di opzioni più convenienti (e chiaramente più “rischiose”).

L’ipotesi che il Psg riesca a segnare almeno un gol in entrambi i tempi è in lavagna a 1.54 su Cplay e Begamestar, a 1.60 su Sisal.