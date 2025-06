Pronostico Inter Miami-Palmeiras, il pareggio mette tutti d'accordo

Nel gruppo A del Mondiale per Club qualcuno sente profumo di “biscotto”. Che a volte, come nel caso di Inter Miami-Palmeiras , fa rima con pareggio . Le due squadre (4 punti ciascuna), di fronte stanotte nella terza e ultima giornata del loro girone, andrebbero a braccetto agli ottavi con un punticino.

Esito Multi chance

Una prospettiva che si fa ancora più intrigante perchè permetterebbe loro di non dannarsi l’anima e risparmiare energie preziose in vista del prosieguo del torneo.

Di questo scenario i bookie sono pienamente consapevoli. La quota della X infatti scende a 2.40 su Cplay, a 2.25 su Betsson e Betway e addirittura a 2.15 su Bet365.

Per gli amanti dello spettacolo la speranza è che la presenza di Messi ed Estevao possa determinare almeno un gol su entrambi i fronti.

Da valutare, quindi, l’esito “Multi chance” X o Goal a quota 1.48 su Cplay e Begamestar, a 1.40 su Sisal.