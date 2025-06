Porto-Al Ahly, migliori quote e pronostico: occhio al numero di reti realizzate dai lusitani

Il Porto rischia di rimpiangere a lungo quel primo tempo contro l’ Inter Miami in cui ha fatto barcollare ma non messo al tappeto il rivale. Nella ripresa gli americani hanno cambiato marcia e messo in atto il ribaltone , sigillato dalla perla di Leo Messi su punizione.

Multigol Casa 2-4: di che si tratta e quanto paga

Una sconfitta dura da digerire per il Porto, che ha tre punti in meno rispetto alle battistrada e anche l’handicap dello scontro diretto sfavorevole contro l’Inter Miami.

Un punto aveva e ha anche oggi l’Al Ahly in seguito alla sconfitta contro il Palmeiras, dopo un primo tempo chiuso a reti bianche. Davvero poche le chances degli egiziani di accedere agli ottavi, visto il -2 nella differenza reti generale e (a patto di battere con una goleada il Porto, arrivando a 4 punti) dover sperare di agganciare l’Inter Miami e non il Palmeiras, contro cui ha appunto perso lo scontro diretto.

A parte gli esiti “standard”, una giocata possibile fa riferimento al range di gol segnati dal Porto, ovvero la squadra indicata come favorita dai bookie in questo incontro.

Il Multigol Casa 2-4, quindi Porto a segno minimo due, massimo quattro volte, è proposto a 1.68 da Cplay e Begamestar, a 1.70 da Elabet.