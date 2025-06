Pronostico Auckland City-Boca Jrs, gli argentini cercano la goleada... e tifano Bayern

Vincere, anzi stravincere, e sperare in una sconfitta del Benfica contro il Bayern Monaco . Il Boca si gioca le residue chances di accesso agli ottavi del Mondiale per Club nella terza e ultima giornata della fase a gironi .

Le quote dei bookie per gli esiti Over 4,5 e Over 5,5

Nel gruppo C prima il Bayern e poi il Benfica hanno banchettato con il modesto Auckland City, condannato a vestire i panni della vittima sacrificale anche contro gli argentini.

I portoghesi però hanno chiuso in vantaggio di un solo gol nel primo tempo (rigore realizzato da Angel Di Maria) per poi dilagare nella ripresa con altre cinque marcature.

Il Boca proverà a segnare il più possibile già nel primo tempo, spinto da un tifo degno del palcoscenico mondiale.

L’Over 4,5 (almeno cinque gol totali) è offerto a 1.40 mentre l’Over 5,5, esito che si è visto già in Bayern Monaco-Auckland e Benfica-Auckland, si gioca mediamente a 1.75.