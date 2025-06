Esperance-Chelsea è uno "spareggio" per la qualificazione agli ottavi: ecco il pronostico

Nella notte italiana (ore 3) tra martedì e mercoledì vanno in onda le due gare che chiudono la prima fase del gruppo D , quello che a prescindere dall’esito delle sfide in programma ha già regalato due verdetti: Flamengo agli ottavi come primo , Los Angeles FC già eliminato .

Per i bookmaker è match da No Goal ma...

L’unica partita che ha un peso decisivo per la qualificazione è Esperance Tunis-Chelsea. Entrambe sono appaiate a 3 punti ma il vantaggio (di un solo gol) degli inglesi nella differenza reti fa sì che i tunisini abbiamo solo la vittoria come unico risultato utile per accedere agli ottavi.

Il Chelsea di Maresca ha prima vinto 2-0 senza brillare contro il Los Angeles FC per poi perdere 3-1 contro il Flamengo, crollando alla distanza e pagando anche la follia di Nicolas Jackson, espulso per un brutto fallo.

Se l’Esperance è ancora “vivo” lo deve essenzialmente a due giocatori: Belaili e Ben Said, rispettivamente goleador e para-rigori nel match con gli americani.

Intuitivo capire quanto sia prestigiosa questa sfida per l’Esperance, che può davvero scrivere una pagina di storia (forse la più importante) in caso di successo contro il favorito gigante londinese.

Il segno 2 è valutato 1.30 dagli operatori, l’offerta arriva fino a 10 per l’impresa tunisina.

Detto che in otto delle ultime dieci partite giocate dall’Esperance si è visto il No Goal (più probabile secondo i bookie rispetto al Goal), si può provare l’esito Multi chance Goal o Over 2,5: a quota 1.44 su Cplay e Begamestar, a 1.37 su Elabet.