Pronostici Mondiale per Club, gruppo D: ecco cosa giocare in Los Angeles FC-Flamengo

Mondiale per Club , nell’altro match del girone D si affrontano il Flamengo capolista (cinque gol fatti e uno subìto) e il Los Angeles FC , ancora a zero punti e a caccia del primo gol prima di salutare la manifestazione.

Segnano entrambe? Ecco il parere dei bookmaker

Sei tiri in porta e tre soli corner battuti dagli americani nelle due precedenti sfide, di Olivier Giroud praticamente nessuna traccia.

Il Flamengo ha sorpreso tutti (Maresca compreso) grazie ad un secondo tempo magistrale, con i cambi di Filipe Luis che hanno ribaltato l’incontro con il Chelsea.

In un match conta evidentemente solo per questioni di prestigio ed economiche si può prevedere almeno una rete per parte.

L’esito Goal si gioca a 1.78 su Cplay, a 1.75 su Elabet e Sisal.